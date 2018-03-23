Захвативший заложников на юге Франции ликвидирован

Спецназ совершил штурм супермаркета Super U на юге Франции после неудачной попытки переговоров с захватчиком.

Как ранее сообщало Накануне.RU, захват заложников в коммуне Треб произошёл сегодня, 23 марта. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал BFM TV, в результате штурма злоумышленник был ликвидирован. На место происшествия были вызваны сестра и мать мужчины.

Захватившим заложников оказался 25-летний марроканец, который перед инцидентом в супермаркете пытался завладеть чужим автомобилем, выстрелив в пассажира и водителя. Последний получил серьёзное ранение, пассажир скончался.

Напомним также, как сообщало Накануне.RU, ранение в перестрелке получил также полицейский.

По информации РБК, президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее в Требе террористическим актом.

"Нападение, захват заложников, который продолжается в Требе, — всё позволяет думать, что это террористическая атака", — сказал он, отметив при этом быструю и слаженную работу правоохранительных органов.