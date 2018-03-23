ЦИК РФ срочно проверит сообщения о нарушениях на выборах в трёх регионах

Центризбирком (ЦИК) РФ проводит срочную проверку сообщений о признаках нарушений на президентских выборах в трёх регионах, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Естественно, вместе с избиркомами субъектов будем проверять", — цитирует её РБК.

По словам Гришиной, под проверкой обычно подразумевается срок в пять дней.

"Если там будут признаки правонарушения, будем обращаться в полицию или в Генпрокуратуру", — добавила секретарь ЦИК.

Гришина добавила, что в случае возбуждения дел по фактам возможных нарушений, ситуация окажется "уже за пределами компетенции" Центральной избирательной комиссии.

По информации РБК, в день президентских выборов 18 марта корреспонденты издания отправились наблюдать за ходом голосования в пять регионов с традиционно аномально высокой явкой. Официальные результаты совпали с подсчётами только на двух из пяти участковых избиркомов.

Так, на участке №717 в Республике Дагестан явка по итоговому протоколу комиссии было зафиксировано более чем двойное превышение явки в сравнении со счётчиком корреспондента РБК.

В Карачаево-Черкесии на участке №239 журналиста пытались удалить и просили "по-человечески отвернуться на пять минут" во время подсчёта голосов.

В Кемеровской области на УИК №857 итоговая явка значительно превысила счётчик РБК.