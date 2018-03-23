Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку

Главу Волоколамского района Московской области Евгения Гаврилова отправили в отставку, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Подмосковья.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Позже число пострадавших выросло почти до 150 человек. Отметим, на митинге возле ЦРБ Волоколамска 21 марта губернатора забросали снежками, а главу Волоколамского района Евгения Гаврилова избили.

Позднее Воробьев пообещал завершить все работы по дегазации Волоколамска к 15 июня.