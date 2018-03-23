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образование  |  добавить комментарий
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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Российские выборы и виртуальная реальность западных СМИ Располагающие многомиллионными бюджетами западные средства массовой информации не могут найти себе нормальных аналитиков или не уважают своих читателей настолько, что кормят их смешной и несуразной ложью? Посвященные президентским выборам в России публикации в авторитетнейших газетах мира напоминали плохие школьные сочинения. Некоторые из материалов невозможно читать без смеха.
23.03.2018
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Новости
23.03.2018 15:55 Мск (17:55 Екб)
общество | Курганская область
Парк Победы и набережная Исети. В Зауралье подвели итоги голосования по программе "Комфортная среда"
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комфортная городская среда (2018) | Фото:ural-location.ru

В Кургане и Шадринске подвели итоги рейтингового голосования, состоявшегося 18 марта в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
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Жители выбирали общественные территории, которые будут благоустраивать в 2018 году в первую очередь - в Кургане всего на голосование было вынесено 17 объектов, в Шадринске - 13.

За общественные пространства Кургана было отдано более 87 тыс. голосов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Победил Парк Победы - вход со стороны улицы Зорге. На благоустройство общественных пространств в этом году будет выделено около 45 млн рублей - на эти деньги реализуют 9 дизайн-проектов, однако при экономии по итогам конкурсных процедур число объектов может быть увеличено до 10. Остальные территории согласно рейтингу будут включены в программу на следующий период.

Что касается Шадринска, то там проголосовали более 13 тыс. человек - большинство поддержало благоустройство городской набережной реки Исеть.

Рейтинг в Кургане:

- вход в парк Победы со стороны ул. Зорге - 10 тыс. 763 голоса

- территория мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века - 10 тыс. 446 голосов

- территория вокруг Центра культуры и досуга "Спутник" в Рябково - 7 тыс. 254 голоса

- сквер около памятника Коли Мяготину - 7 тыс. 53 голоса

- сквер-сад барона Розена - 5 тыс. 670 голосов

- Фестивальный сквер между Драмтеатром и зданием правительства области - 5 тыс. 320 голосов

- сквер по ул. Ленина - Пушкина - 5 тыс. 83 голоса

- сквер по ул. Коли Мяготина, 136, 138, 140 - 4 тыс. 851 голос

- территория средней школы №45 - 4 тыс. 455 голосов

- территория средней школы №36 - 4 тыс. 213 голосов

- территория средней школы №17 - 3 тыс. 910 голосов

- сквер напротив универсама по ул. Пушкина, 49 - 3 тыс. 699 голосов

- Бошняковский сквер - 3 тыс. 516 голосов

- территория средней школы №11 в Шевелевке - 3 тыс. 274 голоса

- территория по ул. Куйбышева - Томина - 3 тыс. 83 голоса

- сквер по ул. Сиреневой в микрорайоне Тополя - 2 тыс. 766 голосов

- сквер у дома №44 по ул. Карла Маркса - 2 тыс. 447 голосов.

Рейтинг в Шадринске:

- набережная реки Исеть - 5 тыс. 669 голосов

- парк в Северо-Восточной части города - 4 тыс. 552 голоса

- сквер воинской славы - 4 тыс. 4 голоса

- фонтан в сквере Победы на улице Комсомольской - 3 тыс. 536 голосов

- пешеходная дорожка до Шадринской Центральной районной больницы - 3 тыс. 146 голосов

- территория начального отделения школы №13 в Осеево - 2 тыс. 217 голосов

- молодежный спортивный парк - 2 тыс. 62 голоса

- территория у ДЮСШ "Ермак" - 1 тыс. 664 голоса

- сквер имени Рубана в Хлызово - 1 тыс. 356 голосов

- парковая зона в районе дома культуры микрорайона "Созвездие" - 1 тыс. 94 голоса

- детская спортивно-игровая площадка по улице Кондюрина - 810 голосов

- детская спортивно-игровая площадка в Осеево на улице Кирова - 521 голос

- детская спортивно-игровая площадка в Звездном на улице Родниковая - 384 голоса.

Другие новости по темам: комфортная среда, голосование, объекты, Курган, Шадринск, Зауралье, итоги
23.03.2018 15:55 Мск | Михаил Белокрылов
17:55 Екб


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Парк Победы и набережная Исети. В Зауралье подвели итоги голосования по программе "Комфортная среда"
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