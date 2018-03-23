В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нападения на машину "скорой помощи"

В Челябинске после нападения на автомобиль "скорой помощи" сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, инцидент произошел сегодня ночью на улице Набережной. Сотрудники находились на вызове, когда они вышли из подъезда после посещения пациента и вернулись в машину, по "скорой" начали стрелять. После нескольких выстрелов в машине разбился люк. В результате инцидента никто из людей не пострадал.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Возбуждено уголовное дело.

"Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления. Процесс расследования уголовного дела находится на контроле у руководства ГУ МВД России по Челябинской области", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД.