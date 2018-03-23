В Югре преступники от имени бизнесменов перевели себе 120 миллионов

В Нефтеюганске четверых горожан судят за то, что они украли у государства 120 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, трое жителей Нефтеюганска и бывший сотрудник налоговой объединились в банду. Они решили обокрасть предприятия, не желавшие платить налоги. В 2012-16 гг. преступники незаконно подключались к базе данных налоговой службы и лгали об уплате налогов. Бюджет страны пострадал на 120 млн руб.

Один из обвиняемых незаконно "заработал" 9 млн руб. и потратил их на погашение кредита. Дело ушло в Нефтеюганский районный суд. Аферисты вернули 70 млн.руб.