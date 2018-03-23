Главный федеральный инспектор по Пермскому краю уходит в отставку

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков покидает свой пост. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГФИ.

"За два года совместной работы мы вместе сделали много хороших дел, но много предстояло еще сделать. Не буду долго рассказывать о том, что для меня значил Пермский край, но это то, чем вы с вами можем гордиться!" – обратился Игорь Цветков к жителям Пермского края.

Должность главного федерального инспектора Игорь Цветков занимал с 2016 г. До назначения занимал пост начальника пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия, 2006 - 2009 работал первым замом начальника пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан.