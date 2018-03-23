"Захватчиков" телебашни отпустили из участка: "Мы хотим, чтобы считались с мнением людей!"

Двух молодых людей, которые с утра поднялись на телебашню в Екатеринбурге, выпустили из отдела полиции, передает корреспондент Накануне.RU.

Один из них, Станислав, рассказал, что им вменили мелкое хулиганство, оштрафовали на 500 руб. каждого. "Махали руками, просили так не делать", - рассказал он.

По его словам, цель их акции была - привлечь внимание к проблеме сноса. "Хочется, чтобы прежде всего проводили соцопросы, чтобы не решали так быстро", - заявил он.

"Мы показали, что готовы идти на такое", - заявили активисты.

По мнению руферов, у УГМК на площадке еще много работ, "не подготовили все до конца", активисты "не представляют, как они успеют все подготовить завтра".

При этом парни считают, что УГМК применит к ним меры, хотя, по их словам, охранников они не били и не трогали.

"УГМК считает, что все это - разборки между двумя компаниями (вторая "Атомстройкомплекс", - прим.), что мы были от них, но это не так", - сказали руферы.

Активисты признались, что не пойдут утром смотреть на снос - "не хотят".

Напомним, трое руферов поднялись на телебашню в ночь на 23 марта в знак протеста против сноса, который намечен на 24 марта. После спуска один из них отправился в больницу, а двоих забрали в участок. Ранее из полиции отпустили шесть человек, которые проникли на площадку, но не смогли подняться на вышку.