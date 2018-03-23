Суд рассмотрит заявление екатеринбургских общественников о референдуме по судьбе недостроенной телебашни

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня должен рассмотреть заявление екатеринбургских общественников о проведении референдума по судьбе недостроенной телебашни. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил уполномоченный представитель инициативной группы Андрей Еланцев.

"Третий шаг сделан! В Ленинском райсуде сорок минут консультировались, что делать с этим заявлением! Сегодня должно быть рассмотрено!", - написал Еланцев в своем Facebook.

В своем заявлении общественники указали, что 23 марта ими подано ходатайство в городской избирком о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума по дальнейшей судьбе телебашни. Они просят суд запретить АО "Ледовая арена" производить работы по демонтажу вышки до разрешения вопроса по референдуму.

Напомним, компания-инвестор УГМК, выкупившая землю под башней, заявляет, что построит на этом месте ледовую арену. Снос объекта, ставшего одним из символов Екатеринбурга, запланирован на завтра на 9 часов утра.