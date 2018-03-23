В Челябинске определили парки и скверы, которые благоустроят в 2018 году

В Челябинске подвели окончательные итоги рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

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Напомним, в каждом районе в перечень для голосования попали 5-7 объектов, которые будут благоустроены в течение пяти лет. После подсчета голосов определена очередность выполнения работ в каждом районе. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят уже в 2018 году.

В Калининском районе больше всего голосов набрал Парк "Никольская роща", в Курчатовском районе - парк "Северо-Западный", в Ленинском районе - парк "Плодушка", в Металлургическом районе - сквер по улице Богдана Хмельницкого, в Советском районе - сквер имени Колющенко по улице Доватора, в Тракторозаводском районе - детский парк им. В.В. Терешковой, в Центральном районе - детский парк "Алое поле".

"В прошедшее воскресенье жители сделали свой выбор в пользу объектов благоустройства. А это значит, что они хотят видеть наш город красивым и удобным для жизни. И именно благодаря им, самые востребованные общественные территории будут приведены в порядок уже в этом году", - отметила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.