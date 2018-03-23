Ямальское отделение ЛДПР лишилось лидера

Либерал-демократ Александр Голубенко сложил полномочия главы окружного отделения партии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Голубенко сосредоточится на усилении депутатской работы ЛДПР в муниципалитетах Ямала, будет курировать взаимодействие депутатов на всей территории округа, активизировать работу общественных приемных по личным приемам граждан", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного отделения, мотивируя отставку.

Высший совет ЛДПР рассмотрит кандидатуру нового регионального координатора в ближайшее время.