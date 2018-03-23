Возле "Екатеринбург-Арены" скоро ограничат движение

Мэрия Екатеринбурга предупреждает водителей об изменении схемы движения на ВИЗе, возле стадиона "Екатеринбург-Арена".

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, ограничения будут действовать два дня: 15 апреля и 6 мая.

Это связано с проведением тестовых матчей на центральном стадионе.

15 апреля в городе полностью будет закрыто движение на улице Ключевской от Токарей до Мельникова, а также на улице Репина - от проспекта Ленина до Мельникова.

6 мая власти ограничат движение только на улице Ключевской - от Токарей до Мельникова.

Напомним, что 1 апреля ФК "Урал" и "Рубин" первые проверят "Екатеринбург-Арену", в этот день власти также ввели ограничения для водителей.

15 апреля на стадионе сыграют команды "Урал" и "Спартак", а 6 мая "Урал" встретится с "Амкаром".