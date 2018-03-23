В "деле Савченко" украинская власть признала, что пошла на преступление

На суде над Надеждой Савченко, которой избирают меру пресечения, выяснилось, что украинские спецслужбы пошли на преступление - следили за депутатом Верховной рады, у которой была неприкосновенность. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявили адвокаты Савченко, указав на противоречивость позиции обвинения.

К ходатайству об избрании меры пресечения прокуроры приложили материалы негласных следственно-разыскных действий, полученных при наблюдении за задержанным Владимиром Рубаном. Однако по Рубану было решение суда, а по Савченко его и не могло быть, так как по закону за ней нельзя было следить до 22 марта. Поэтому "доказательства" обвинения недопустимы, ведь получены с нарушением закона.

Если же такие действия не проводились, то почему спецслужбы бездействовали, зная, что потенциальный убийца президента Петра Порошенко находится на свободе. А также как были получены доказательства подготовки Савченко нового переворота и терактов в Киеве.

Эти возражения адвокатов застали сторону обвинение врасплох. Прокурор так и не дал вразумительного ответа, сославшись на то, что к пониманию вины Савченко приходили постепенно, основываясь на наблюдениях за Рубаном. Суд готовится принимать решение.

При этом прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник заявил, что Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.