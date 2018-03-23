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235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование  |  добавить комментарий
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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Рашн Вайнштейшн": кому нужен харрасмент в российской власти? В Государственной думе разгорается скандал ничуть не масштабнее тотального харрасмента в Голливуде – якобы в стране традиционных ценностей гнездо разврата уютно разместилось в самом сердце законодательства и представительства.
23.03.2018
политика ;
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Голосование
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Губернатор Воробьев и мэр Собянин

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Новости
23.03.2018 15:53 Мск (17:53 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
В "деле Савченко" украинская власть признала, что пошла на преступление
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Надежда Савченко заявление отказ (2017) | Фото: Фейсбук Надежды Савченко

На суде над Надеждой Савченко, которой избирают меру пресечения, выяснилось, что украинские спецслужбы пошли на преступление - следили за депутатом Верховной рады, у которой была неприкосновенность. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявили адвокаты Савченко, указав на противоречивость позиции обвинения.

К ходатайству об избрании меры пресечения прокуроры приложили материалы негласных следственно-разыскных действий, полученных при наблюдении за задержанным Владимиром Рубаном. Однако по Рубану было решение суда, а по Савченко его и не могло быть, так как по закону за ней нельзя было следить до 22 марта. Поэтому "доказательства" обвинения недопустимы, ведь получены с нарушением закона.

Если же такие действия не проводились, то почему спецслужбы бездействовали, зная, что потенциальный убийца президента Петра Порошенко находится на свободе. А также как были получены доказательства подготовки Савченко нового переворота и терактов в Киеве.

Эти возражения адвокатов застали сторону обвинение врасплох. Прокурор так и не дал вразумительного ответа, сославшись на то, что к пониманию вины Савченко приходили постепенно, основываясь на наблюдениях за Рубаном. Суд готовится принимать решение.

При этом прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник заявил, что Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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23.03.2018 15:53 Мск | Евгений Чернышёв
17:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.03.2018 13:30 Мск
Савченко объявила на суде голодовку

Ранее 22.03.2018 19:44 Мск
Порошенко одобрил задержание Савченко

Ранее 22.03.2018 15:27 Мск
СБУ задержала Савченко прямо в здании Верховной рады








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В "деле Савченко" украинская власть признала, что пошла на преступление
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