Минфин Прикамья сократит бюджетный дефицит на 33,4 миллиона

Правительство Пермского края планирует сократить дефицит бюджета на 33,4 млн руб., сообщает "Ъ".

Поправки в бюджет 2018-2020 г. предложил губернатор Пермского края. Дефицит будет сокращен за счет перераспределения остатков краевого бюджета за 2017 г.

Таким образом, дефицит краевого бюджета в 2018 году составит 11,6 млрд руб или 8,18% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений. Максимальный размер дефицита, согласно бюджетному кодексу РФ, составляет 15%, а по соглашению Пермского края с федеральным Минфином — 10%.