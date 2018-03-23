Госдума поручила проверить законность размещения полигона "Ядрово"

Госдума поручила комитетам по охране здоровья, а также по экологии и охране окружающей среды запросить у Генпрокуратуры информацию о законности размещения полигона бытовых отходов "Ядрово" и влияния его на здоровье граждан.

Запросы поручено направить также Министерству здравоохранения РФ, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в правительство Московской области.

Соответствующий проект поручения подготовили депутаты фракции КПРФ.

Парламентарии просят предоставить сведения о причинах ухудшения здоровья граждан, законности размещения и безопасности функционирования полигона бытовых отходов "Ядрово". Также Госдума просит информировать о результатах проверок в связи с инцидентом и принятых мерах, передает "Интерфакс".

Напомним, в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Позже число пострадавших выросло почти до 150 человек.

Губернатор Московской области Алексей Воробьев пообещал завершить все работы по дегазации Волоколамска к 15 июня.