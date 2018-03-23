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23.03.2018
образование  |  добавить комментарий
Аналитика
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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
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"Рашн Вайнштейшн": кому нужен харрасмент в российской власти? В Государственной думе разгорается скандал ничуть не масштабнее тотального харрасмента в Голливуде – якобы в стране традиционных ценностей гнездо разврата уютно разместилось в самом сердце законодательства и представительства.
23.03.2018
политика ;
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Федеральная власть, Минприроды и МЧС, не занимающиеся проблемой комплексно

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Новости
23.03.2018 15:38 Мск (17:38 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Госдума поручила проверить законность размещения полигона "Ядрово"
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митинг в Волоколамске против свалки в Ядрово (2018) | Фото: youtube.com/Volok Video

Госдума поручила комитетам по охране здоровья, а также по экологии и охране окружающей среды запросить у Генпрокуратуры информацию о законности размещения полигона бытовых отходов "Ядрово" и влияния его на здоровье граждан.
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Запросы поручено направить также Министерству здравоохранения РФ, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в правительство Московской области.

Соответствующий проект поручения подготовили депутаты фракции КПРФ.

Парламентарии просят предоставить сведения о причинах ухудшения здоровья граждан, законности размещения и безопасности функционирования полигона бытовых отходов "Ядрово". Также Госдума просит информировать о результатах проверок в связи с инцидентом и принятых мерах, передает "Интерфакс".

Напомним, в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Позже число пострадавших выросло почти до 150 человек.

Губернатор Московской области Алексей Воробьев пообещал завершить все работы по дегазации Волоколамска к 15 июня.

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23.03.2018 15:38 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:38 Екб


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Госдума поручила проверить законность размещения полигона "Ядрово"
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