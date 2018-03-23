В Шадринске бывшего полицейского осудили за укрывательство убийств

В Шадринске экс-полицейский предстал перед судом за укрывательство убийств.

Летом 2014 года и весной 2016 года правоохранитель получал от неравнодушных граждан сообщения о совершенных убийствах, но не регистрировал их, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Уже потом факты совершения этих преступлений были выявлены, лица привлечены к уголовной ответственности.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал его виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - добавили в надзорном ведомстве.