В Заводоуковске два топ-менеджера "Единого расчетного центра" получили по несколько лет за взятки

Бывшие 47-летний замдиректора и 31-летний начальник отдела по благоустройству "Единого расчетного центра" Заводоуковска наказаны за взяточничество, передает корреспондент Накануне.RU.

Экс-замдиректора на семь лет и три месяца отправится в колонию общего режима, бывший глава отдела получил два с половиной года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Напомним, коллеги решили найти подрядчиков, от которых можно получить взятки за содействия в заключении муниципальных контрактов. Они договорились о таком "сотрудничестве" с местным бизнесменом. С мая 2016 по май 2017 гг. злоумышленники получили взятку в 377 тыс. руб. В ответный "пакет услуг" входило заключение муниципального контракта и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Кроме того, в августе 2016 – мае 2017 гг. за аналогичное "сотрудничество" работники "Единого расчетного центра" получили 260 тыс. руб. от другого бизнесмена.