В Верховной раде заявили, что Поклонская до сих пор не лишена украинского гражданства

Украинская власть до сих пор не лишила гражданства экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат Сергей Лещенко, который озвучил результаты своего нового "расследования".

"Я получаю ответы от Совета нацбезопасности и обороны, от администрации президента, от министерства иностранных дел, от СБУ – все перекладывают ответственность один на другого. Последний ответ: оказывается, у Генеральной прокуратуры нет информации о том, что Поклонская является гражданкой другого государства. Это просто абсурд, потому что она является депутатом Госдумы. Она не может быть депутатом Государственной Думы России, если не является гражданином России", - возмущается Лещенко.

По его словам, Поклонская также внесена в санкционный список как гражданка России, но МИД Украины это не подтверждает.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе Поклонская уже отвечала на претензии Лешенко, заявив, что у нее только одно – российское – гражданство.