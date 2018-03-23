К Чемпионату мира в Екатеринбурге появится 15 информационных пунктов

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется организацией информационных пунктов в период проведения ЧМ-2018 по футболу. Победителю конкурса администрация выделит свыше 3 млн рублей на работы. Всего по городу планируется сделать 15 информационных точек. На некоторых зонах поставят шатры с информацией, а других – информационные стойки.

В официальном документе, опубликованном на портале госзакупок, сказано, что все точки будут доступны с 14 июня, в день открытия Чемпионата Мира по футболу.

Мобильные стойки будут располагаться в подземном переходе метро, на станциях "Уральская", "Площадь 1905 года", "Геологическая" и "Чкаловская". Информационные шатры установят на улице Вайнера, перед Театром Драмы, около ККТ "Космос", рядом с Театром оперы и балета, на территории парка Маяковского, а также на Привокзальной площади.

Информационные стойки появятся и в помещениях: две установят в "Кольцово", ещё по одной - в Музее изобразительных искусств и в Музее истории Екатеринбурга.

Итоги электронного аукциона будут известны 12 апреля.