Захват заложников на юге Франции: два человека убиты

Два человека убиты при захвате в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Еще два человека, по предварительным данным, получили ранения. По последним данным, примерно 20 заложникам удалось покинуть помещение, сообщает французский телеканал BFM TV. Человек, ранее захвативший заложников, сейчас находится один в помещении магазина.

Сообщается, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за инцидент.

К месту происшествия переброшены силы полиции.

BREAKING: Hostages taken in armed siege in the south of #France after gunmen shoot at police at a supermarket. Hostage-taker allegedly claimed allegiance to #ISIS #Trebes pic.twitter.com/P7rA2XWyJp — Marco (WCN News) (@meteorologo777) 23 марта 2018 г.

Известно, что один полицейский получил ранение в перестрелке.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон отправляется на место инцидента. Французская прокуратура открыла дело по факту нападения, которое классифицируется как террористическая атака, передает "Интерфакс".