Евгений Куйвашев потребовал обеспечить безопасность при демонтаже недостроенной башни в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заслушал доклады главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба и генерального директора УГМК Холдинга Андрея Козицына о мерах, принятых для безопасного сноса недостроенной телебашни в центре уральской столицы.

"Сегодня задача номер один – принять исчерпывающие меры, чтобы демонтаж прошел строго по расчетам специалистов, чтобы исключить саму возможность каких бы то ни было последствий для горожан, их имущества, расположенных рядом зданий и объектов инфраструктуры", – подчеркнул Евгений Куйвашев.

По словам Александра Якоба, принято решение о перекрытии близлежащих улиц, ограничено движение общественного транспорта, в том числе и метрополитена. Этот комплекс мероприятий позволит исключить появление людей и транспорта близ площадки в часы сноса.

Андрей Козицын отметил, что компания-подрядчик "Работы взрывные специальные" предварительно провела тщательные расчеты, моделирование падения фрагментов конструкции. В месте, куда упадет башня, подготовлена земляная подушка, а разлету мелких осколков бетона воспрепятствует специальная сетка, смонтированная вокруг ствола башни.

В ходе подготовки к демонтажу специалисты обошли все близлежащие здания, оценив состояние их конструкций, чтобы после сноса проконтролировать, имел ли он какие-то последствия.

"Это современная технология, которая применяется по всему миру и прекрасно себя зарекомендовала. Причем у нас далеко не самый сложный объект, если изучить зарубежный опыт", – отметил гендиректор УГМК Холдинга.

По его словам, ответственность компании, которая будет осуществлять демонтаж башни, застрахована.