"Власть глуха, раз не слышит народ": нескольких задержанных за проникновение на екатеринбургскую телебашню отпустили из полиции

Полицейские отпустили шесть человек, задержанных сегодня утром за попытку проникновения на недостроенную екатеринбургскую телебашню. По словам ребят, акция удалась, передает корреспондент Накануне.RU с места событий.

Напомним, сегодня трое неизвестных проникли на телебашню и взобрались наверх. Они протестовали против ее сноса и требовали провести референдум. Пробыв наверху несколько часов, протестующие приняли решение спуститься вниз. После этого двоих отвезли в полицию, еще одного - в больницу.

Ранее в отдел отправили еще восемь человек, которые также пытались проникнуть на телебашню, которую завтра утром должны снести.

Некоторых уже отпустили. Один из них рассказал, как все произошло.

"Просто перелезаешь через забор и бежишь. Охрана была внутри в этот раз. Мы ожидали меньшей охраны. Выписали штраф 500 руб. за мелкое хулиганство", - рассказал один из ребят.

Остальные отметили, что башню стоит отстоять.

"Власть глуха, раз не слышит народ", - говорят они.

По словам активистов, сегодняшняя акция - это хороший результат. Стоит отметить, что российский флаг, который они вывесили на башню, в настоящий момент уже сняли.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанным за проникновение на екатеринбургскую телебашню грозит 15 суток.