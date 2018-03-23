Попавший под "уголовку" глава Чайковского покинул пост

Глава Чайковского Алексей Третьяков после того, как попал под "уголовку", подал в думу заявление о досрочном сложении полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По словам политика, он не в курсе, какой именно случай его биографии стал причиной возбуждения дела. По данным "Коммерсант-Прикамье", дума рассмотрела заявление, полномочия Третьякова прекращены.

Напомним, Третьякову вменяют превышение полномочий. По некоторым данным, дело завели по факту незаконной передачи горожанке муниципальной квартиры и городской земли кооперативу "Рассвет".