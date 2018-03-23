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Российские выборы и виртуальная реальность западных СМИ Располагающие многомиллионными бюджетами западные средства массовой информации не могут найти себе нормальных аналитиков или не уважают своих читателей настолько, что кормят их смешной и несуразной ложью? Посвященные президентским выборам в России публикации в авторитетнейших газетах мира напоминали плохие школьные сочинения. Некоторые из материалов невозможно читать без смеха.
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В Прикамье готовый долгострой не могут сдать в эксплуатацию из-за отсутствия линолеума и кухонных плит
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Окулова 62, Пермь, дольщики, долгострой (2018) | Фото: https://vk.com/club69496741

Минстрой Пермского края и Инспекция государственного строительного надзора провели встречу с дольщиками долгостроя на Окулова, 62. На совещание был приглашен и сам застройщик, сообщили Накануне.RU

Глава Инспекции госстройнадзора Василий Билоус рассказал, что готовность объекта составляет 100% и пояснил, что вводу в эксплуатацию дома мешает отсутствие в квартирах линолеума и у кухонных плит.

"Дом строится с 2008 года. Сейчас строительство завершено: полностью построен каркас здания, подведены все сети, внутри дома выполнена система пожаротушения, которая была принята буквально на дня, проведены все необходимые проверки Санитано-эпидемиологической службой. Наша инспекция несет ответственность на качество построенного объекта в соответствии с проектом, прошедшим. Три месяца мы сдаем этот дом: он не соответствовал документации. Мы выезжали на объект, находили недоделки, заставляли застройщика мобилизоваться, что-то переделывать. И вот сейчас у нас остались две проблемы: в квартирах нет линолеума и кухонных плит, которые согласно документации быть должны", - сообщил Василий Билоус.

Окулова 62, Пермь, дольщики, долгострой(2018)|Фото: https://vk.com/club69496741

Представители инициативной группы дольщиков и застройщика договорились на встрече о компромиссном варианте: стороны подпишут дополнительное соглашение по этим недоделкам. Для этого застройщик предоставит инициативной группе список квартир, собственники которых не подписали дополнительные соглашения.

Василий Билоус предложил застройщику и дольщикам для удобства воспользоваться фронт-офисом для пострадавших участников строительства, посадив там представителя застройщика, с которым можно будет подписать соглашение. В следующий раз стороны намерены собраться на следующей неделе, чтобы принять окончательное решение.

Напомним, что также консультации дольщикам по достройке их домов ведутся во фронт-офисе, который расположен на Попова, 11. Консультационный центр на базе кравого Минстроя заработал в октябре прошлого года. Там оказывается информационно-правовая поддержка обманутым участникам долевого и паевого строительства. Ежемесячно во фронт-офис обращаются порядка 500 человек

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23.03.2018 14:54 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
16:54 Екб


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В Прикамье готовый долгострой не могут сдать в эксплуатацию из-за отсутствия линолеума и кухонных плит
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