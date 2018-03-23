Екатеринбург хотят сделать безбашенным. Как все будет происходить?

Стали известны технические подробности демонтажа недостроенной телебашни в Екатеринбурге, назначенного на 24 марта.

В распоряжении Накануне.RU есть проектная документация, подготовленная магнитогорским предприятием АО "Работы Взрывные Специальные" (РВС), получившим подряд на снос телебашни.

Документ, включая приложения, насчитывает 125 страниц. В нем, в частности, даются экспертные заключения по памятникам культурного наследия, находящимся рядом с башней: усадьба Казанцевых (ул. Декабристов, 36-38) и усадьба Первушина (Декабристов, 40).

Эти ветхие здания, по мнению экспертов, не пострадают, поскольку (здесь и далее – цитаты из проектной документации под названием "Ликвидация объекта незавершенного строительства "Радиотелевизионная передающая станция в г. Екатеринбург") "предполагаемые работы не являются источником вредностей, повышенной пожарной и взрывоопасности, при условии соблюдения мероприятий по сохранению в процессе демонтажа".

Планируется, что завтра названные объекты защитят от пыли, распыляя воду в рабочей зоне:

"Для пылеподавления в холодный период (при температуре воздуха ниже нуля), емкость с водой подогревается или в воду добавляются специальные присадки для незамерзания. Из практического опыта высотных объектов радиус пылевого облака составляет не боле 30 метров, поэтому дополнительные меры по пылеподавлению не требуются".

Кроме того, для исключения разлета осколков амортизирующего слоя (демпферной подушки) от обрушения башни, эту земляную насыпь орошат водой и укроют двумя слоями фасадной пленки.

Перед началом и в процессе демонтажа будут проводиться геотехнический мониторинг в присутствии представителей геодезической службы заказчика (УГМК) и Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Что касается самой башни, то ее обрушат в 9.00 по местному времени, о чем за полчаса предупредит один сигнал сирены, а перед самим обрушением – два сигнала.

Ствол башни построен из бетона марки М400 (в современной классификации - В30) и весит около 7,5 тыс. т. Перед обрушением на отметках 10,15 метра и 70 метров в пробуренные в стволе шпуры установят газогенераторы импульсивного действия "Энамат". Затем весь персонал выведут за пределы опасной зоны, подадут предупредительный сигнал и воспламенят "Энамат" сначала на отметке 70 м.

"В результате чего произойдет образование вруба со стороны направления обрушения [ствол упадет в сторону реки Исеть]. Сохранение опоры с одной стороны и практически мгновенная ликвидация ее со стороны вруба создают под действием сил тяжести и реакции опоры опрокидывающий момент сил, обеспечивающий падение башни в заданном направлении".

После чего с интервалом в несколько минут таким же образом "подрежут" вторую часть строения на уровне 10,15 м – остатки башни упадут в туже сторону.

Ранее генеральный директор РВС Юрий Овчаров заявил "Российской газете", что объект упадет точно в заданную сторону.

"Хотя башня может падать медленнее, чем ожидает простой человек: "задумается" на секунду, постоит, а потом начнет клониться. Возможно лишь отклонение на два-три градуса от оси падения", - пояснил Овчаров, успокоив еще и тем, что разлет осколков при падении "трубы" на землю "будет ограничен спецукрытием демпфера и не превысит 50-ти м".

Затем сотрудникам РВС предписано выполнить осмотр места "на наличие видимых признаков отказавших зарядов", подать сигнал "отбой" не ранее, чем через 15 минут после проведения работ. Снять оцепление опасной зоны и допустить людей к дальнейшему проведению работ планируется не ранее, чем через 30 минут.

Обрушенную конструкцию начнут разделывать при помощи экскаваторов и газорезки.

"Металлоконструкции разделываются на габарит класса 3А (габарит погрузки в автомобиль), бетонные конструкции используются при помощи спецоборудования (крашер) кусками объемом до 1 кубометра".

Останки телебашни увезут на полигон на Уралмаше.

Сентябрь 2013 года, министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков: "Судьба телебашни небезразлична каждому жителю города и региона, поэтому мы должны поблагодарить нашего губернатора Евгения Куйвашева, который настоял на создании вокруг телебашни именно рекреационной зоны. Никаких бизнес-центров и деловых объектов здесь не будет – именно такой была позиция губернатора".