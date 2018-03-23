На Южном Урале будут судить мужчин, которые занимались контрабандой героина

В Челябинске будут судить двух граждан Кыргызстана и жителя Екатеринбурга, они обвиняются в контрабанде героина.

Участники преступной группы распределили между собой роли, согласно которым один из них должен был купить наркотик и доставить его в Челябинск через госграницу с Казахстаном, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

После доставки наркотика на Южный Урал мужчины хотели организовать его сбыт. В июне прошлого года один из обвиняемых приобрел героин массой более 8,6 кг, после на арендованной машине с водителем, который не знал что именно он перевозит, злоумышленник пересек границу и приехал в Челябинск.

Мужчин задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области, наркотическое средство изъято из незаконного оборота.