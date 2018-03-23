На заводе УГМК погиб рабочий

Как рассказал Накануне.RU старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга, на Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде, который входит в Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК), погиб работник.

По его словам, сейчас идет проверка. Еще не установлено, был он рабочим СУМЗа или нет. Есть вероятность, что он относился к подрядной организации.

Мужчина погиб в результате обрушения стены. По данным Александра Шульги, в процессе демонтажа старого сооружения на рабочего упала стена.

Проверка продолжается.