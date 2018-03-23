Прокуратура проверит незаконное ферросплавное производство в Копейске

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов потребовал от прокуратуры провести проверку сообщений о незаконном предприятии по производству ферровольфрама в Копейске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламентария.

Депутат направил запросы на имя прокурора Челябинской области Александра Кондратьева и на имя начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Юрия Буренко, а также в территориальное подразделение Росприроднадзора по Челябинской области.

"Мы вновь столкнулись с деятельностью вероятно еще одного неучтенного предприятия, которое работает и может осуществлять вредные выбросы, не имея на это никаких разрешений и законных оснований. Это нарушает все нормы экологической и технической безопасности, портит жизнь и здоровье сотням жителей. Необходимо разобраться, установить виновных и привлечь их к уголовной ответственности, потому что такие действия – это преступление против экологии и против здоровья граждан", - заявил Владимир Бурматов.

Напомним, активисты экологического движения "Экочел" выявили незаконное предприятие по производству ферровольфрама в Копейске. По их словам, предприятие осуществляло плавку металла в основном вечером. В результате серый густой дым от производства накрывал рядом стоящие предприятия и частный жилой сектор. В радиусе 2 км стоял стойкий химический запах и практически невозможно было дышать.