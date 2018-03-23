У жительницы Среднего Урала после визита в частную клинику развилось заболевание позвоночника и мозга: СКР возбудил дело

На Среднем Урале возбуждено и расследуется уголовное дело об оказании медицинских услуг ненадлежащего качества.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, в 2017 году в частную екатеринбургскую клинику обратилась жительница Асбеста для оказания ей определенных медицинских услуг. Однако, по версии следствия, в результате ненадлежащего оказания этих услуг у женщины развилось заболевание позвоночника и головного мозга.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Работу по нему ведет второй отдел по расследованию особо важных дел областного СКР. Сейчас устанавливаются конкретные подозреваемые.

"Проводятся допросы свидетелей, истребуется в целях изучения медицинская документация относительно оказания вышеуказанных медицинских услуг. После сбора необходимой информации и документов также планируется назначить необходимые (судебная медицинская и т.д.) экспертизы. Кроме того, в ходе расследования будут устанавливаться иные возможные преступные эпизоды, которые могут быть связаны с наличием других пострадавших. Будет проверена деятельность медицинской клиники и на предмет возможного наличия (или отсутствия) необходимых разрешительных документов (лицензии) на осуществление соответствующих медицинских процедур (оказание такого рода услуг), и на предмет возможного наличия в действиях представителей частной медицинской клиники признаков мошенничества по навязыванию населению услуг по завышенной стоимости, в которых они фактически не нуждаются", - сообщили в ведомстве.

Также в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Как заверили в следствии, будут внесены представления о недопущении таких обстоятельств в будущем.