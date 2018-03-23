Сотрудники пермского медуниверситета имени Вагнера незаконно потратили 16 миллионов

Возбуждено уголовное дело из-за незаконных многомиллионных трат Пермским государственным медицинским университетом имени академика Вагнера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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По версии следствия, в 2016-17 гг. нецелевым способом потратили 16 млн руб. из бюджета.
Расследование уголовного дела продолжается. Следователи собирают доказательства.