Метеорологи назвали причины превращения снежных гор Сочи в песчаные барханы

Причиной "грязного" дождя и желтого снега в Сочи стали пыльные бури над севером Африки и пыльца активно цветущих растений, сообщили Накануне.RU в Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей (ФГБУ "СЦГМС ЧАМ").

Специалисты отмечают, что данное явление носит природный характер и не опасно для людей и экологии.

"23 марта в Сочи наблюдается повышенное, по сравнению с обычным, содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе. При этом превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается", - сказали в ведомстве.

"В результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками. Кроме того, на нашем побережье сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы, при выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли", - пояснили метеорологи.

В пятницу в соцсетях появились сообщения о том, что в Сочи и в Сухуме (Абхазия) прошли странные осадки, оставившие пятна и следы песочного цвета на машинах и одежде людей. На склонах Красной Поляны снег окрасился в желтый цвет.

Повышенное содержание пыли в воздухе наблюдается на Крите, на Кипре и в Турции. Аналогичное явление было замечено и в Грузии. До этого, 20 марта, снег необычного оттенка выпал в Донецкой области Украины.