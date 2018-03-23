Метеорологи назвали причины превращения снежных гор Сочи в песчаные барханы

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235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование  |  добавить комментарий
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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Екатеринбург не желает прощаться с телебашней В подмосковном Волоколамске после массового отравления детей из-за выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" народ вышел на стихийные акции протеста. Жители сделали вывод, что нет в мире справедливости, когда за них все решают чиновники с олигархами. В ходе стихийного митинга даже произошла потасовка – люди набросились на главу Волоколамского района Московской области. Некоторые наблюдатели уже опасаются повторения такого "взрывоопасного" развития событий в Екатеринбурге.
23.03.2018
общество ;
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Новости
23.03.2018 13:57 Мск (15:57 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
Метеорологи назвали причины превращения снежных гор Сочи в песчаные барханы
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Красная поляна, пыль, песчаная буря (2018) | Фото: vk.com/funsochi

Причиной "грязного" дождя и желтого снега в Сочи стали пыльные бури над севером Африки и пыльца активно цветущих растений, сообщили Накануне.RU в Сочинском специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей (ФГБУ "СЦГМС ЧАМ").
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Специалисты отмечают, что данное явление носит природный характер и не опасно для людей и экологии.

"23 марта в Сочи наблюдается повышенное, по сравнению с обычным, содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе. При этом превышение предельно допустимых концентраций не наблюдается", - сказали в ведомстве.

"В результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками. Кроме того, на нашем побережье сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы, при выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли", - пояснили метеорологи.

Красная поляна, пыль, песчаная буря(2018)|Фото: vk.com/funsochi

В пятницу в соцсетях появились сообщения о том, что в Сочи и в Сухуме (Абхазия) прошли странные осадки, оставившие пятна и следы песочного цвета на машинах и одежде людей. На склонах Красной Поляны снег окрасился в желтый цвет.

Повышенное содержание пыли в воздухе наблюдается на Крите, на Кипре и в Турции. Аналогичное явление было замечено и в Грузии. До этого, 20 марта, снег необычного оттенка выпал в Донецкой области Украины.

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23.03.2018 13:57 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:57 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.03.2018 11:32 Мск
Красная Поляна превратилась в "Красную планету" из-за африканской пыли








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Метеорологи назвали причины превращения снежных гор Сочи в песчаные барханы
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