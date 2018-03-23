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23.03.2018
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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Екатеринбург не желает прощаться с телебашней В подмосковном Волоколамске после массового отравления детей из-за выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" народ вышел на стихийные акции протеста. Жители сделали вывод, что нет в мире справедливости, когда за них все решают чиновники с олигархами. В ходе стихийного митинга даже произошла потасовка – люди набросились на главу Волоколамского района Московской области. Некоторые наблюдатели уже опасаются повторения такого "взрывоопасного" развития событий в Екатеринбурге.
23.03.2018
общество ;
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В Екатеринбурге автобусы изменят схему движения из-за сноса телебашни
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Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, автобус, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

Снос недостроенной екатеринбургской телебашни продолжает вносить коррективы в работу городского транспорта. Теперь изменения коснулись автобусов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, снос телебашни намечен на 9 часов утра 24 марта. Сперва сообщалось об изменениях в работе метрополитена, затем - что на несколько часов будет закрыто троллейбусное движение по двум улицам. Теперь очередь дошла и до автобусов.

Как сообщили Накануне.RU в ЕМУП "Муниципальное объединение автобусных предприятий", в связи с проведением работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции с 8 до 10 часов утра 24 марта закрывается движения транспорта по улице Декабристов от Розы Люксембург до Степана Разина. В связи с этим изменится направление нескольких маршрутов.

Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, автобус, трамвай, машины(2017)|Фото: Накануне.RU

Так, маршрут №18 "Сахарова - УрФУ" к остановке "Сахарова" будет направлен по улицам: Декабристов, Белинского, Куйбышева, 8 Марта, Большакова, далее по маршруту. Маршрут №76 "Зоологическая - Синие Камни" к остановке "Зоологическая" поедет по улицам: Декабристов, Белинского, Куйбышева, 8 Марта и далее по маршруту.

Также временно вводится остановочный пункт "Декабристов" по улице Белинского, "Академия при президенте России" по улице 8 Марта. Временно отменяются остановочные пункты "Белинского" по улице Декабристов, "Чапаева" по улице Чапаева, "музей Бажова" по улице Большакова.

Напомним, завтра перед самым обрушением прозвучат два предупреждающих сигнала сирены. Однако эксперты не исключают, что снос вышки может быть отменен в самый последний момент.

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23.03.2018 13:45 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:45 Екб


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В Екатеринбурге автобусы изменят схему движения из-за сноса телебашни
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