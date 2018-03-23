Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25%

Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,25% годовых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

Такое решение принято на заседании Совета директоров Банка России 23 марта.

"Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году", - говорится в сообщении ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 апреля 2018 года.

Как сообщало Накануне.RU, ключевая ставка Банка России ранее составляла 7,5% годовых. В прошлом году ЦБ снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25%. При этом ЦБ дал сигнал, что в 2018 году может взять несколько пауз в снижении ключевой ставки. При этом на прошлой неделе департамент денежно-кредитной политики Банка России предложил совету директоров ЦБ на заседании 23 марта рассмотреть снижение ключевой ставки.