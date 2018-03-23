В Челябинске полицейские задержали несовершеннолетних, которых подозревают в сбыте наркотиков

Полиция Челябинска задержала четырех молодых людей, двое из которых являются несовершеннолетними.

При себе у них было изъято 90 пакетиков "синтетики", сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас по данному факту возбуждены уголовные дела, молодые люди находятся под домашним арестом. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудниками полиции и следственными органами проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Стоит отметить, что подростки из благополучных семей и на профилактических учетах не состоят.