Назначен исполняющий обязанности руководителя прикамского Управления госэкспертизы

Исполняющей обязанности главы управления государственной экспертизы по Пермскому краю назначена Елена Клобукова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.
До назначения Елена Клобукова занимала пост заместителя руководителя ведомства и начальника отдела экспертизы проектной документации №2.
22 марта должность и.о. руководителя Управления госэкспертизы покинул Дмитрий Кобзев, написав заявление об увольнении по собственному желанию.
Напомним, учреждение является единственным территориальным государственным экспертным органом Пермского края, осуществляющим проведение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с Градкодексом РФ.