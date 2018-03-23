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235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование  |  добавить комментарий
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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Екатеринбург не желает прощаться с телебашней В подмосковном Волоколамске после массового отравления детей из-за выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" народ вышел на стихийные акции протеста. Жители сделали вывод, что нет в мире справедливости, когда за них все решают чиновники с олигархами. В ходе стихийного митинга даже произошла потасовка – люди набросились на главу Волоколамского района Московской области. Некоторые наблюдатели уже опасаются повторения такого "взрывоопасного" развития событий в Екатеринбурге.
23.03.2018
общество ;
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Новости
23.03.2018 13:10 Мск (15:10 Екб)
политика | В России
Путин: России необходим прорыв
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Владимир Путин, обращение к гражданам (2018) | Фото: kremlin.ru

После обнародования ЦИК официальных итогов голосования на выборах президента РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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В первую очередь президент поблагодарил граждан за высокое доверие. "Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России, - сказал Путин. - Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны. Особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся".

Президент отметил, что он в курсе проблем населения: "Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах".

"Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы. Но этого, конечно, недостаточно. Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам", - заявил Владимир Путин.

Владимир Путин, обращение к гражданам(2018)|Фото: kremlin.ru

Он отметил, что чувствует свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. А также подчеркнул, что все, о чем он говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано.

По словам Путина, власти будут стремиться к тому, чтобы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Но, отметил он, безответственно было бы обещать решить все эти проблемы прямо сейчас.

"Нам нужны последовательные глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый результат и сегодня, и в перспективе", - подчеркнул глава государства.

"Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу – образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это – на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить", - заявил президент.

Он также напомнил о задачах, которые озвучил в послании Федеральному собранию. "По сути это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный", - отметил президент.

Владимир Путин, обращение к гражданам(2018)|Фото: kremlin.ru

Путин заверил, что любое итоговое решение будет приниматься "исключительно в интересах россиян". "Наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер и должна объединить всех", - заявил глава государства.

"Хочу подчеркнуть, все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним: необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся. И главное - любое из этих решений в конечном итоге будет приниматься исключительно в интересах нашей страны, наших граждан, ради наших детей и будущих поколений", - сказал президент.

Он подчеркнул, что все решения будут приниматься открыто. "Мы будем действовать открыто, обсуждать с людьми все наши ключевые решения. Объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, каких целей хотим достичь", - сказал Путин.

Также он отметил, что критика и обсуждение действия властей важны, но они не должны превращаться в "безответственный популизм".

Путин обратился к россиянам, которые голосовали за других кандидатов, отметив, что с уважением относится к их выбору. При этом он подчеркнул, что политические предпочтения не должны разделять жителей страны.

"Наше единство, ответственность, общее понимание целей, устремления миллионов людей мы должны воплотить в развитие России, в мощное движение вперед. Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха", - завершил свое выступление президент.

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23.03.2018 13:10 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:10 Екб


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Путин: России необходим прорыв
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