Савченко объявила на суде голодовку

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235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование  |  добавить комментарий
Аналитика
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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Екатеринбург не желает прощаться с телебашней В подмосковном Волоколамске после массового отравления детей из-за выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" народ вышел на стихийные акции протеста. Жители сделали вывод, что нет в мире справедливости, когда за них все решают чиновники с олигархами. В ходе стихийного митинга даже произошла потасовка – люди набросились на главу Волоколамского района Московской области. Некоторые наблюдатели уже опасаются повторения такого "взрывоопасного" развития событий в Екатеринбурге.
23.03.2018
общество ;
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Никто не виноват, мусор сам копится


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Новости
23.03.2018 13:30 Мск (15:30 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Савченко объявила на суде голодовку
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Надежда Савченко (2016) | Фото:

Задержанная 22 марта депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила голодовку. Как передает корреспондент Накануне.RU, свое решение она озвучила во время заседания Шевченковского районного суда Киева, который избирает ей меру пресечения.
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Также она заявила, что ее дело политически мотивировано, а заказ исходит из администрации Петра Порошенко. Нынешнюю власть она, как и ранее, назвала преступной.

После ночи в следственном изоляторе СБУ Савченко признала, что условия там ничем не отличается от российского, а в некоторых моментах даже ​​хуже.

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры... Так унижается человеческое достоинство после "революции достоинства", - сказал Савченко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, днем ранее Рада сняла с Савченко неприкосновенность и разрешила арестовать. Ее задержали прямо в здании Рады. Савченко подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти.

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23.03.2018 13:30 Мск | Евгений Чернышёв
15:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 19:44 Мск
Порошенко одобрил задержание Савченко

Ранее 22.03.2018 15:27 Мск
СБУ задержала Савченко прямо в здании Верховной рады








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Савченко объявила на суде голодовку
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