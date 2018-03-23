Савченко объявила на суде голодовку

Задержанная 22 марта депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила голодовку. Как передает корреспондент Накануне.RU, свое решение она озвучила во время заседания Шевченковского районного суда Киева, который избирает ей меру пресечения.

Также она заявила, что ее дело политически мотивировано, а заказ исходит из администрации Петра Порошенко. Нынешнюю власть она, как и ранее, назвала преступной.

После ночи в следственном изоляторе СБУ Савченко признала, что условия там ничем не отличается от российского, а в некоторых моментах даже ​​хуже.

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры... Так унижается человеческое достоинство после "революции достоинства", - сказал Савченко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, днем ранее Рада сняла с Савченко неприкосновенность и разрешила арестовать. Ее задержали прямо в здании Рады. Савченко подозревают по семи статьям, в том числе в подготовке терактов и свержении власти.