Подан первый иск о подмене детей в Прикамье 40 лет назад

Подан первый иск о подмене детей в Пожвинском роддоме в 1978 г. Всего их будет несколько – по одному от матерей и дочерей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Документы приняли. Теперь в течение 10 рабочих дней судья их рассмотрит. Если бумаг достаточно, то судья назначит заседание. Сумма иска – 12 млн руб., он подан от имени матери одного из детей, Риммы Швецовой", - рассказал Накануне.RU адвокат пермячек Игорь Саввин.

Напомним, рождение двух девочек в Пожвинской больнице стало "подарком" к международному женскому дню: дети появились на свет 7 марта 1978 г. Всего в тот день родились четыре ребенка. Позже выяснилось, что во время выписки акушеры перепутали двух пермячек, дочерей Риммы Швецовой и Юлии Савельевой. Швецова отметила, что сразу чувствовала подмену, однако решила не придавать этому значения. Когда дочка подросла, стало очевидно, что на родителей она не похожа. В итоге мать и отец пермячки развелись. В семье же Савельевых на отсутствие сходства с ребенком внимания не обращали. Разговоры о том, что их дочь – вовсе не их, пошли после того, как подобным вопросом задалась Римма Швецова. Ответчиков будет несколько: министерства здравоохранения края и России, федеральное министерство финансов, правительство региона и Пожвинская участковая больница. Ранее адвокат в беседе с Накануне.RU говорил, что этот процесс будет пятым в России.