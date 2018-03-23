Задержанным за проникновение на екатеринбургскую телебашню грозит 15 суток

10 человек, задержанных за проникновение на недостроенную екатеринбургскую телебашню, сейчас находятся в отделении полиции. Как передает корреспондент Накануне.RU с места событий, ребятам грозит 15 суток.

При этом защитников к ним не пускают.

"Главное, чтобы мы слышали и понимали друг друга, вытаскивать кого-то я не собираюсь", - заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая также находится в полиции.

По ее словам, составили только один протокол из 10. Омбудсмен уточнила, что уже сегодня задержанных отпустят.

"Все, кто сегодня защищал башню - должны быть отпущены", - отметила Мерзлякова.

Напомним, сегодня ночью трое неизвестных проникли на телебашню и взобрались наверх. Они протестовали против ее сноса и требовали провести референдум. Пробыв наверху несколько часов, протестующие приняли решение спуститься вниз. После этого двоих отвезли в полицию, еще одного - в больницу.

Ранее в отдел отправили еще восемь человек, которые также пытались проникнуть на телебашню. Завтра утром ее должны снести.