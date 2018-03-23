Профессор и доцент Тимирязевской академии уволились "в связи с невозможностью выполнять свои функции"

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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
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общество  |  добавить комментарий
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". В ведомстве пояснили, что изменения понадобились для исполнения поручения президента по созданию единого образовательного пространства, а ФГОСы вовсе не отменяют "творчество учителя". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование ;
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Новости
23.03.2018 12:44 Мск (14:44 Екб)
образование | Центральный ФО
Профессор и доцент Тимирязевской академии уволились "в связи с невозможностью выполнять свои функции"
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Александр Соловьев, Тимирязевская академия (2018) | Фото: vk.com/sostimiryazevka

Сотрудники Тимирязевской академии - бывший декан факультета агрономии, доктор биологических наук, профессор кафедры генетики Александр Соловьев и бывший замдекана факультета агрономии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства Ольга Щуклина подали заявления об увольнении, передает корреспондент Накануне.RU.
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Профессор Александр Соловьев, ранее уволенный с должности декана факультета агрономии, объяснил свое решение уйти из академии.

"К сожалению, в настоящее время я и мои студенты и аспиранты не имеем возможностей полноценно работать на кафедре: закрытая по сути лаборатория, постоянные проверки – уведомления – акты… И в большом ряду уволившихся за последний с небольшим год появляется и моя фамилия... При этом понимаю, что и она, к сожалению, не станет последней", - написал на своей странице "Вконтакте" Александр Соловьев, проработавший в Тимирязевской академии 30 лет.

В заявлении Соловьева ректору Российского государственного аграрного университета Галине Золиной указана причина увольнения по собственному желанию – "в связи с невозможностью выполнять свои функции в полном объеме и несогласием с проводимой вами политикой в университете".

Тимирязевская академия, Александр Соловьев(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

По словам Александра Соловьева, после нового года из вуза ушли большинство сотрудников центра молекулярной биотехнологии. "Ушли вместе с грантами! Какое развитие науки?! Наука здесь не нужна!" – добавил профессор.

Вслед за Соловьевым заявление написала и доцент кафедры растениеводства, кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Щуклина.

"В связи с отсутствием у руководства университета мотивации к моему личному и профессиональному росту, а также в связи с отказом жилищной комиссии в моем праве на проживание с несовершеннолетним ребенком в общежитии университета", - гласит заявление об увольнении доцента.

Тимирязевская академия, Ольга Щуклина(2018)|Фото: vk.com/zamdek

Напомним, 16 января декан факультет агрономии и биотехнологии Александр Соловьев был уволен с формулировкой – "за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей", а вслед за ним и его заместители - Ольга Щуклина и Игорь Заверткин. Известно, что они выступали против продажи опытных полей академии и критически высказывались о деятельности руководства вуза.

Отметим, что студенты вуза, вставшие на защиту преподавателей, поплатились за свои протестные акции: не так давно суд приговорил одну из студенток Тимирязевской академии к штрафу в размере 20 тыс. руб. за организацию и проведение пикетов, в которых она даже не участвовала.

Александр Соловьев, Тимирязевская академия(2018)|Фото: vk.com/sostimiryazevka

Другие новости по темам: тимирязевская академия, российский государственный аграрный университет, ргау, галина золина, александр соловьев
23.03.2018 12:44 Мск | Москва | Анна Смирнова
14:44 Екб


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Профессор и доцент Тимирязевской академии уволились "в связи с невозможностью выполнять свои функции"
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