Профессор и доцент Тимирязевской академии уволились "в связи с невозможностью выполнять свои функции"

Сотрудники Тимирязевской академии - бывший декан факультета агрономии, доктор биологических наук, профессор кафедры генетики Александр Соловьев и бывший замдекана факультета агрономии, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства Ольга Щуклина подали заявления об увольнении, передает корреспондент Накануне.RU.

Профессор Александр Соловьев, ранее уволенный с должности декана факультета агрономии, объяснил свое решение уйти из академии.

"К сожалению, в настоящее время я и мои студенты и аспиранты не имеем возможностей полноценно работать на кафедре: закрытая по сути лаборатория, постоянные проверки – уведомления – акты… И в большом ряду уволившихся за последний с небольшим год появляется и моя фамилия... При этом понимаю, что и она, к сожалению, не станет последней", - написал на своей странице "Вконтакте" Александр Соловьев, проработавший в Тимирязевской академии 30 лет.

В заявлении Соловьева ректору Российского государственного аграрного университета Галине Золиной указана причина увольнения по собственному желанию – "в связи с невозможностью выполнять свои функции в полном объеме и несогласием с проводимой вами политикой в университете".

По словам Александра Соловьева, после нового года из вуза ушли большинство сотрудников центра молекулярной биотехнологии. "Ушли вместе с грантами! Какое развитие науки?! Наука здесь не нужна!" – добавил профессор.

Вслед за Соловьевым заявление написала и доцент кафедры растениеводства, кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Щуклина.

"В связи с отсутствием у руководства университета мотивации к моему личному и профессиональному росту, а также в связи с отказом жилищной комиссии в моем праве на проживание с несовершеннолетним ребенком в общежитии университета", - гласит заявление об увольнении доцента.

Напомним, 16 января декан факультет агрономии и биотехнологии Александр Соловьев был уволен с формулировкой – "за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей", а вслед за ним и его заместители - Ольга Щуклина и Игорь Заверткин. Известно, что они выступали против продажи опытных полей академии и критически высказывались о деятельности руководства вуза.

Отметим, что студенты вуза, вставшие на защиту преподавателей, поплатились за свои протестные акции: не так давно суд приговорил одну из студенток Тимирязевской академии к штрафу в размере 20 тыс. руб. за организацию и проведение пикетов, в которых она даже не участвовала.