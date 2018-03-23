В детсадах Екатеринбурга работали судимые сотрудники

Прокуратура Екатеринбурга провела проверку в детских садах города, в ходе которой оказалось, что сотрудники нескольких учреждений имеют судимость.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ДОУ № 555 работал мужчина, осужденный в 1999 году за побои, в результате, его уволили.

Также в ДОУ № 544 работает в должности младшего воспитателя женщина, имеющая судимость за использование поддельного документа.

Подобные нарушения были выявлены в восьми образовательных учреждениях Чкаловского района, причем 1 работник, имеющий судимость, работает воспитателем.

Руководителям образовательных учреждений внесено представление за недопустимые нарушения по трудовому кодексу.

Кроме того, сотрудники прокуратуры выяснили, что в учреждениях №270, №97 и №473 работают воспитатели, не имеющие необходимого образования. А в детских садах № 445 и № 7 у сотрудников найдены поддельные санитарные книжки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В детском саду № 25 детей воспитывали недопустимыми методами: в качестве наказания за плохое поведение воспитатель лишала детей прогулки и закрывала их в спальне.

Всего прокуратура направила в суд 17 исковых заявлений, внесла 44 представления и вынесла 9 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Представление также внесено в адрес главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.