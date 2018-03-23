Пермяку ограничили свободу за хранение двух винтовок, 306 патронов и 1,3 килограмма пороха

57-летний житель Кизела наказан за хранение дома арсенала оружия – в его жилище нашли две винтовки, патроны к ним, а также много пороха, передает корреспондент Накануне.RU.

В сентябре прошлого года в полицию поступила оперативная информация о том, что двое пермяков незаконно хранят у себя оружие. Проверяя информацию, нашли и изъяли две малокалиберные винтовки, 306 патронов, затвор от винтовки, а также 1 кг 300 гр пороха. Хозяин оружия рассказал, что нашел его летом 2008 г., разбирая заброшенный дом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой полиции.

Экспертиза показала, что оружие и 225 патронов к нему пригодны для стрельбы, а порох – взрывчатое вещество метательного действия. Суд наказал хранителя арсенала к двум годам ограничения свободы.