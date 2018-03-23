В Екатеринбурге задержали неадекватного мужчину, вооруженного арбалетом

В Екатеринбурге задержали неадекватного вооруженного мужчину. Он угрожал застрелить свою сожительницу из арбалета.

Как сообщили Накануне.RU в управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области, вчера вечером наряд группы задержания, находясь на маршруте патрулирования, получил сигнал, что в одном из домов по улице Бисертской требуется помощь. Прибывших росгвардейцев встретил участковый уполномоченный, который пояснил, что в квартире происходит бытовая ссора – мужчина угрожает женщине побоями и убийством.

"Поднявшись по лестнице, полицейские постучали в указанную участковым дверь. Из-за двери мужчина, находившийся в квартире, вначале в грубой и нецензурной форме потребовал от полицейских оставить его в покое и уйти. Но в ходе доверительной беседы сотрудникам войск правопорядка удалось убедить гражданина открыть дверь и впустить их в квартиру. В помещении к росгвардейцам обратилась женщина, которая пояснила, что ее сожитель страдает психическими расстройствами. Во время обострения он стал угрожать ей побоями и застрелить из арбалета", - сообщили в управлении.

Сам арбалет был обнаружен в соседней комнате и изъят участковым. Сотрудниками вневедомственной охраны было принято решение задержать буйного гражданина и доставить его в дежурную часть местного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.