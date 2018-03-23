ЦИК: Президентом РФ избран Владимир Путин с результатом в 76,69% на выборах

Президентом РФ официально избран Владимир Путин. Центризбирком на заседании утвердил окончательные итоги выборов, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, Путин, согласно окончательным результатам, получил 76,69% голосов избирателей. За него проголосовали 56 млн 430 тысяч 712 человек.

На втором месте по итогам выборов занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов. Его поддержали 8 млн 659 тыс. 206 человек. Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 5,65% (4 млн 154 тыс. 985 голосов).

За Ксению Собчак проголосовали 1 млн 238 тыс. 31 избиратель, ее итоговый результат на выборах составил 1,68%.

Григорий Явлинский получил поддержку 1,05% россиян, за него отдали свои голоса 769 тыс. 644 человека.

Итоги остальных кандидатов следующие: Борис Титов получил 0,76% голосов (556 тыс. 801 избиратель), Максим Сурайкин - 0,68% (499 тыс 342 человека) и Сергей Бабурин - 0,65 (479 тыс. 13 избирателей).

По данным ЦИК, в выборах приняли участие 73 млн 629 тыс. 581 избиратель, что составило 67,54% от общего числа избирателей, включенных в списки.

Выборы признаны состоявшимися и действительными. На заседании подписан протокол и сводная таблица ЦИК об итогах выборов 18 марта 2018 года.