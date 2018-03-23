WADA требует от спортивных федераций наказать 60 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если международные спортивные федерации не будут расследовать дела российских атлетов.

Глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер сообщил об обнаружении более чем 60-ти случаев нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами. При этом он добавил, что оригинальных допинг-проб у агентства нет.

"Проблема будет в юридической оценке, потому что был нарушен порядок передачи и хранения. У нас нет оригинальных допинг-проб, только информация о них. Тем не менее, мы классифицировали полученную информацию от "очень слабой" до "очень надежной", - приводит его слова ТАСС.

"Мы отправили ее в международные федерации, и теперь дело за ними, возможно, они смогут дополнить ее собственными расследованиями. Все дела, порядка 60 случаев, отправлены в федерации. Мы будем следить за каждым", - заявил Юнгер.

Он отметил, что в случает отказа международными спортивными федерациями рассматривать потенциальные допинговые случаи россиян, организация может обратиться в CAS.

"Сейчас сложно сказать, в каких делах достаточно доказательств. Я вижу юридические сложности, потому что они могут сказать, что информация из лаборатории не является оригинальной или что-то еще. Тем не менее, отправленных данных в некоторых случаях достаточно, чтобы некоторые дела были достаточно вескими", - добавил Юнгер.

Ранее WADA подтвердило, что с 1 апреля Россия лишится возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований.