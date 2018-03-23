Прокуратура потребовала от главы Челябинска увеличить финансирование мероприятий по расселению аварийного жилья

Челябинску не хватает денег на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Прокуратура внесла главе города представление с требованием решить вопрос об увеличении финансирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Ведомством была проведена проверка по факту обрушения конструкций аварийного дома по Копейскому шоссе, 8 "а". Дом был признан аварийным в 2015 году, расселить его должны были в 2016 году. Однако этого не произошла из-за отсутствия денег.

В целом Челябинску на переселение граждан из аварийного жилищного фонда со сроками расселения 2014-2018 гг. необходимо 474 млн 116 тыс. 300 рублей. Эти средства нужны на выплату возмещения собственникам помещений и приобретение 181 жилого помещения для нанимателей. Однако в городском бюджете на эти цели предусмотрено всего 65 млн рублей. Также администрация города намерена приобрести 58 помещений для переселения нуждающихся граждан в рамках госпрограммы.

В связи с этим мэрия не сможет выполнить свои обязательства перед гражданами, которые проживают в аварийных домах, срок расселения которых до 2018 года.

"Прокуратурой города главе города Челябинска внесено представление с требованием решить вопрос об увеличении денежных средств на выплату возмещения собственникам аварийных жилых помещений и приобретении 123 жилых помещений для нанимателей, проживающих в аварийном фонде", - отметили в ведомстве.