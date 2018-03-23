Прокуратура потребовала от главы Челябинска увеличить финансирование мероприятий по расселению аварийного жилья

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Бунт в Волоколамске – мужики грозят власти кулаками В Волоколамске поднялся народный бунт. Еще в начале марта жители города воинской славы выходили на массовые митинги из-за смердящей мусорной свалки, но к выборам президента проблему удалось "заглушить". Похоже, что протестные настроения отразилась на явке, она составила 44,23%, однако в большинстве своём голосовавшие поддержали действующую власть – 70,27% отдали голоса за Владимира Путина. И уже через три дня после уверенной победы толпа атаковала главу района и губернатора Подмосковья – в городе выбросами с мусорного полигона массово отравились школьники.
22.03.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Потрачу все, чтобы тебя раздеть" – перед Путиным На форуме для талантливой молодежи "Россия – страна возможностей" мэтра прервали ради встречи с… Тиной Канделаки. И если сначала я подумала, что жаль, конечно, но это все-таки форум, а не дискуссия с Михалковым, и организаторы молодцы –  соблюдают тайминг, то уже на следующий день стало понятно, что тайминг не так уж и принципиален, когда речь идет о вполне определенных персонах. Тем более что эти персоны должны вести на мероприятии зарядку…
21.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


235 произведений на 5 лет – минимум или перегруз? Минобр пытается утвердить новые ФГОСы по литературе На днях более 800 членов "Гильдии словесников" - учителей-филологов и преподавателей из разных городов России – обрушились с критикой на Министерство образования за перегруженность программы по литературе, отсутствие в ней вариативности и "популярных среди детей произведений". В ведомстве пояснили, что изменения понадобились для исполнения поручения президента по созданию единого образовательного пространства, а ФГОСы вовсе не отменяют "творчество учителя". Зачем понадобились новые стандарты, чем недовольны "словесники" и их оппоненты – в материале Накануне.RU.
23.03.2018
образование ;
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Новости
23.03.2018 12:18 Мск (14:18 Екб)
общество | Челябинская область
Прокуратура потребовала от главы Челябинска увеличить финансирование мероприятий по расселению аварийного жилья
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дом, обрушение, Челябинск, стена (2018) | Фото:прокуратура Челябинской области

Челябинску не хватает денег на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Прокуратура внесла главе города представление с требованием решить вопрос об увеличении финансирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.
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Ведомством была проведена проверка по факту обрушения конструкций аварийного дома по Копейскому шоссе, 8 "а". Дом был признан аварийным в 2015 году, расселить его должны были в 2016 году. Однако этого не произошла из-за отсутствия денег.

В целом Челябинску на переселение граждан из аварийного жилищного фонда со сроками расселения 2014-2018 гг. необходимо 474 млн 116 тыс. 300 рублей. Эти средства нужны на выплату возмещения собственникам помещений и приобретение 181 жилого помещения для нанимателей. Однако в городском бюджете на эти цели предусмотрено всего 65 млн рублей. Также администрация города намерена приобрести 58 помещений для переселения нуждающихся граждан в рамках госпрограммы.

В связи с этим мэрия не сможет выполнить свои обязательства перед гражданами, которые проживают в аварийных домах, срок расселения которых до 2018 года.

"Прокуратурой города главе города Челябинска внесено представление с требованием решить вопрос об увеличении денежных средств на выплату возмещения собственникам аварийных жилых помещений и приобретении 123 жилых помещений для нанимателей, проживающих в аварийном фонде", - отметили в ведомстве.

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23.03.2018 12:18 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
14:18 Екб


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Прокуратура потребовала от главы Челябинска увеличить финансирование мероприятий по расселению аварийного жилья
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