Госдума приняла в третьем чтении закон о прямых расчетах за коммунальные услуги

Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за закон о прямых договорах на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, передает корреспондент Накануне.RU.

Предполагается, что управляющие компании будут выключены из процесса платы за ЖКХ.

Действующие договоры с УК будут расторгаться в том случае, если компания скопила долг перед ресурсниками, следует из проекта закона. Собственники сами могут принять решение о заключении прямого договора в том случае, если не довольны работой управляющей компании.

Закон вступит в силу с момента официального опубликования.