Эксперт: Ответ Китая по американским санкциям может быть отложенным

Торговая война, начинающаяся сейчас между США и КНР, отражает три аспекта современного состояния мировой экономики.

Ответственный редактор научно-практического журнала "Маркетинг и логистика" Александр Арский считает, что первый аспект состоит в том, что механизмы ВТО устарели и не справляются с вызовами глобального мирового рынка. США в формате ВТО может урегулировать споры с Китаем, сделать это не публично, дипломатично и продуктивно, но избирает другой путь, ведущий к конфронтации.

Второй аспект - Китай как крупнейший торгово-экономический партнер США, крупнейший кредитор США должен все-таки "ходить по струнке" как пророчила Х. Клинтон, во время предвыборной кампании. Таким образом США показывают, что не готовы к равноправному сотрудничеству, а ко всем зарубежным партнёрам относятся как к сателлитам.

Третий аспект - Трамп сознается в "дырявой" системе безопасности США, так как Китай мог использовать американскую интеллектуальную собственность и коммерческие тайны для производства продукции двойного назначения.

Китай уже заявил о принятии ответных санкций, но, если американские пошлины затрагивают китайский импорт почти на 60 млрд долларов, то ответные меры - примерно на 3 млрд. Как отметил эксперт в интервью порталу Infox, дальнейший ответ может быть и отложен, так как КНР действует исходя из долгосрочных стратегий своего развития.