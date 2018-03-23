Екатеринбуржцы выходят на новую акцию протеста против сноса телебашни

Жители Екатеринбурга сегодня вечером собираются на новую акцию протеста против сноса телебашни.

Об этом известно во время "операции" по спуску руферов с недостроенного объекта, передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты сообщили, что сбор намечен на 19.00.

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Напомним, 22 марта порядка 2 тыс. человек собрались на акцию "Обними телебашню", а в ночь на 23-е трое человек прорвались на площадку и поднялись на вершину, чтобы выразить свой протест. Власти сносят 200-метровый объект из сверхпрочного бетона уже 24 марта, якобы он портит имидж города, принимающего ЧМ по футболу. Непосредственно взрывом занимается УГМК. Строительство вышки началось в 80-е годы, но было остановлено, с тех пор объект законсервирован.