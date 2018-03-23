"Дочка" "Корпорации развития" продолжила спор с администрацией Салехарда в апелляционном суде

Энергетическая компания "Урал промышленный - Урал полярный" (25% компании принадлежит "Корпорации развития") подала апелляционные жалобы на решения арбитража ЯНАО по земельному спору с администрацией Салехарда в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение заявление начнется в апреле, передает корреспондент Накануне.RU.

ЭК "Уп-Уп" просила арбитраж признать недействительными постановления администрации Салехарда об отказе в выдаче разрешения на использование земель, ранее арендованных для хранения строительных материалов для возведения ТЭС "Полярная". Арбитраж не нашел нарушений в действиях чиновников и отказал энергетической компании в исках. Теперь дочерняя структура "Корпорации развития" оспаривает это решение суда.

Генерация, мощностью 268 МВТ, должна была быть запущена на Ямале еще в конце 2013 г. Позднее Минэнерго РФ не поддержало проект, а губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в 2015 г. заявил, что регион изначально не видел потребности в ТЭС. Между тем власти автономии выделили госгарантию под проект.